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"Palamut" beklentiyi karşılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Trabzon'da "vira bismillah" diyerek av sezonunu açan tezgah balıkçıları, palamutta umduklarını bulamadı - Tezgahlarda ise az sayıda mezgit, çinekop, barbun ve istavrit yer aldı

Trabzon'da, denizlerde av yasağının sona ermesiyle tezgahlarında az miktarda balık çeşidi yer alan balıkçılar, palamutta umduğunu bulamadı.

Kentte 4 aylık aranın ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarıyla, teknelerindeki balıklarla limana döndü.

Moloz mevkisinde tezgah balıkçılığı yapan esnaf da balık satışına başladı.

Tezgahlarda az sayıda mezgit, çinekop, barbun ve istavrit yer aldı.

- "Ümitliyiz, Allah rızkımızı verecek"

Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizden bugün itibarıyla düşünüldüğü gibi fazla balık çıkmadığını söyledi.

Şamlıoğlu, denizden çıkan barbun, istavrit ve mezgitin de küçük olduğunu aktararak, "Palamutlar 200 gram ağırlığındaydı ve çok azdı. Denizin suyu çok sıcak. O nedenle uzmanlar, balıkların açıkta ya da dipte olabileceğini söylüyorlar. Güzel bir yağmur yağmasını bekliyoruz çünkü yağmur yağarsa balık toplanır. Ümitliyiz, Allah rızkımızı verecek." diye konuştu.

Balıkçı Serdar Korkmaz da sezonun hayırlı olmasını temenni ederek, "Çok fazla balık çeşidimiz yok. Palamut bekliyorduk ama olmadı. Balıkçılar her zaman umutludur. 15 gün içinde balık sezonunun nasıl geçeceğini anlarız. İstavriti bugün itibarıyla 7,5 liradan satışa sunduk." dedi.

Mehmet Can Örseloğlu da bol ve bereketli bir sezon olmasını dileyerek, "Beklentimizin altında bir açılış yaptık. İnşallah ilerleyen dönemlerde balıkların daha bol olacağını düşünüyorum. Denizden palamut çıkmasını bekliyorduk ama olmayınca istavrit çıktı ve fiyatı da düştü. Deniz suyunun sıcak olması da palamudun çıkmasını engelliyor." şeklinde konuştu.

İbrahim Örseloğlu da umduklarını bulamadıklarını dile getirerek "15 Eylül'den sonra balığın durumu belli olur. Arkadaşlarımızla birlikte 3- 4 tezgah açtık. Diğer arkadaşlar açamadılar." ifadelerini kullandı.

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