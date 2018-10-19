Palamut bereketi balıkçılarda hamsi tedirginliğine yol açtı

SİNOP (AA) - Denize 1 Eylül'de açılan ve bol miktarda palamut avcılığı yapan balıkçılar, 15 gün sonra başlaması beklenen hamsi avından umutlu değil.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin az miktarlarda da olsa ağlara takılmaya başladığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun da (TÜİK) ortaya koyduğu rakamlara bakıldığında, palamudun çok olduğu sezonlarda hamsinin az avlandığına dikkati çeken Bayrak, "Bizim, balıkçılar olarak yine bu şekilde olacağına dair görüşümüz var." dedi.

Bayrak, avlanan hamsi miktarının Karadeniz'de giderek azaldığını ve bunun sebepleri bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Örneğin avcı baskısı, erken avcılık ve deniz kirliliği başta gelen sebepler olarak görülüyor. Ancak bir de doğal sebepler var. Mesela palamudun çok avlandığı sezonlarda hamsi genelde az olur. Çünkü palamut hamsiyle beslenen bir balık türüdür. Biz yıllardır bu döngüyü savunuyoruz ve haklı çıkıyoruz. Şimdi TÜİK, her yıl avlanan balık miktarlarını açıklıyor. O rakamlara bakarsak bizim söylediklerimizle uyuşuyor. Bu sezon hiç istemesek de hamsi az olacak gibi gözüküyor."

Bayrak, hamsi sevenlerin biraz üzüleceği bir sezon beklediklerini vurgulayarak, "Olmayacak demiyoruz ama beklentilerin altında bir av miktarı olacaktır. Aldığımız bilgiler, edindiğimiz tecrübeler bize bunu gösteriyor. İnşallah biz yanılırız hamsi çok olur." diye konuştu.

