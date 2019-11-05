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'Palamut' diye tombik satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:40 | Son Güncelleme

HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, balıkçıların ağlarına takılmadı. Bunu fırsat bilen bazı balıkçılar, tombik balığını palamut etiketiyle satmaya başladı. İki balık arasındaki farkın, renginden anlaşılabileceğini belirten balıkçılar, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1 Eylül'de başlayan balık sezonunda palamut sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle son 2 yıldır tezgahlarda bol olan palamut, bu sezon balıkçıların ağlarına takılmadı. Balıkçılar, istedikleri kadar palamut avlayamazken, bu durum tezgahlardan da anlaşıldı. Palamut olmaması nedeniyle çipura ve levrek fiyatlarında beklenen indirim etiketlere yansımazken, bu 2 balık, geçen yılın bu dönemlerine göre 2 kat daha pahalı satılıyor. Geçen yıl palamudun bol olması nedeniyle 10 ile 15 TL arasında satılan levrek ve çipura, bu sezon 25- 30 TL'den alıcı buluyor. Palamut sıkıntısını bazı balıkçılar ise fırsata çevirdi ve çok benzeyen tombik balığını 'palamut' etiketiyle satmaya başladı.
'TALEP ÇOK, PALAMUT YOK'
Güzelbahçe Balıkçı Hali'ndeki esnafın tezgahlarına da bu sezon palamut düşmedi. Kendilerine en çok 'Palamut var mı?' diye sorulduğunu belirten balıkçı Osman Kocabıyık (38), "Palamut, en fazla rağbet gören balıkların başında geliyor. Çünkü palamut hem lezzet olarak hem de ekonomik olarak önemli bir balık. Ancak bu sene havaların soğumaması sebebiyle palamut çıkmadı. Palamut çıkmadığı için çipura ve levrek fiyatlarında da beklenen indirim olmadı. Talep var fakat balık yok. Talebin olmasını fırsat bilen bazı esnaf da tombik balığını 'palamut' diye satıyor. İki balık arasında ciddi lezzet farkı var" dedi.
'PALAMUDUN ÜZERİNDE ÇİZGİ VAR, TOMBİK BENEKLİ'
Güzelbahçe Balık Hali esnafından Mutlu Evren (30) de balık fiyatlarının artışına dikkat çekerek, "Denizlerimizde maalesef balık azaldı. Bu yüzden palamut da bu sene çıkmadı. Rağbet çok ama balık yok. Bu sezon büyük ihtimalle tezgahlarda palamut göremeyeceğiz. Bu yüzden diğer balıkların fiyatlarında da ciddi bir artış var. Balık fiyatları, et fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Palamudun olmaması sebebiyle bazı fırsatçılar tombik balığını 'palamut' etiketiyle satıyorlar. Ancak insanları bir kere kandırırsınız. Ben bir balıkçı olarak bunu yapanları kınıyorum. Palamudun üzerine çizgi varken, tombiğin üzeri beneklidir. Müşteriler bu ayrımı yaparak iki balık arasındaki farkı anlayabilirler" diye konuştu.
'PALAMUT BEYAZ OLUR'
Palamut ile tombik balığının eti arasında fark olduğunun altını çizen Balıkçı İsmail Enerdil (40) ise "Palamut almak için balıkçılara giden müşteriler, balığı takoz dilim olarak kestirsinler. Balık kesildikten sonra eti beyazsa o balığı gönül rahatlığıyla palamut olarak alabilirler. Ancak balık kesildiğinde eti siyahsa aldıkları balık torik veya tombiktir. Çünkü Karadeniz palamudunun eti bembeyaz olur. Bunun yanı sıra güvenilir balıkçılardan alışveriş yapsınlar" dedi.

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