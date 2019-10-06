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Palamut fiyatı rekor kırıyor, hamsi düşüşte

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 13:49 | Son Güncelleme

Türk mutfağının sonbahar ve kış dönemlerinde aranan lezzeti palamudun fiyatı rekor kırarken, hamsi fiyatı ise 10 liraya kadar geriledi.Geçen yıl 5 liradan satışa sunulan palamut bu yıl tezgahlarda 20-25 lira arasında yer bulurken, 25 lira olan hamside ise fiyatlar artan avcılıkla beraber 15 lira ile 10 liraya kadar geriledi.

Türk mutfağının sonbahar ve kış dönemlerinde aranan lezzeti palamudun fiyatı rekor kırarken, hamsi fiyatı ise 10 liraya kadar geriledi.
Geçen yıl 5 liradan satışa sunulan palamut bu yıl tezgahlarda 20-25 lira arasında yer bulurken, 25 lira olan hamside ise fiyatlar artan avcılıkla beraber 15 lira ile 10 liraya kadar geriledi. Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamut avcılığının şu ana kadar istenilen seviyede gitmediğini kaydetti. Arslan, palamut için Kasım ayını beklediklerini belirterek, “Palamut bizim beklentilerimizin daha altında avlanıyor şu anda. Biz az olacağını bekliyorduk ama bu kadar az olacağını beklemiyorduk. Ekim ve Kasım ayında ara ara tezgahlarda palamut görebiliriz bol olmasa da” dedi.
Hamsi avcılığının yoğun bir şekilde Doğu Karadeniz kıyılarında devam ettiğini ifade eden Arslan, “Şu an tüm tekneler hamsiye yoğunlaştı ve şu anda bazı bölgelerde kısım kısım devam ediyor fakat ne kadar sürer bu avcılık bilmiyoruz. Yoğun bir avcılık var ve bu fiyatlara da yansıyor. Önümüzdeki Kasım, Aralık aylarına kadar devam eder mi bu hamsi avcılığı onu da bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.
“Marmara’daki tekneler de Karadeniz’e yöneldiler” diyen Hamdi Arslan, “Artık tekne sayısı da çoğalacak, bu da şu demek sayı çoğalınca piyasaya bol miktarda hamsi gelecek ama bu av baskısına ne kadar dayanır balık, onu da bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Fiyatlar hakkında da değerlendirmede bulunan Arslan, “Geçen yıl 5 lira olan palamut bu yıl 20 liraya veriliyor, hamside ilk 25 liradan başladı. Şu anda ortalama 10 lira ile 15 lira arasında seyrediyor fakat uzun süren bir fiyat olmayabilir. Önümüzdeki günlerde hamsi avı biterse fiyatlar 30 liraya kadar çıkabilir” diye konuştu.

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