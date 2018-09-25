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Palamut için ağ attı, naylon çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tekneyle balık avına çıkan Muammer Günay'ın (52), palamut umuduyla çektiği 4,5 kilometrelik ağdan, balık yerine naylon poşetler çıktı.

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tekneyle balık avına çıkan Muammer Günay'ın (52), palamut umuduyla çektiği 4,5 kilometrelik ağdan, balık yerine naylon poşetler çıktı. Günay, hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Arkadaşımla 8 saat naylon temizledik" dedi. Bandırma Körfezi'nde 'Kasırga' adlı balıkçı teknesiyle ava çıkan Muammer Günay, denize 4,5 kilometrelik ağ attı. Günay, palamut yakalamak umuduyla çektiği ağın balık yerine naylon poşet ve plastik maddelerle dolu olduğunu görünce şok yaşadı. Muammer Günay, tüm emeğinin boşa gittiğini belirterek, "Balık yok, balıkları denizde bıraktık, güzel naylonlar geldi" dedi. Erdekli balıkçı Muammer Günay, hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Arkadaşım Muzaffer Kargın ile 8 saat naylon temizledik. Bandırma Körfezi'nde ağlarımızı palamut için atmıştık. Ancak ağlarımız, insanların yerlere atıp sellerle denize ulaşan naylon poşetlerle doldu. Balık harici her şey var. Özetle, denizi temizliyoruz, deniz çöplük olmuş."

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