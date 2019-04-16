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"Palamut sevindirdi hamsi üzdü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak: - "Bu iki balığın rekabeti bu sezon da yaşandı. Yine palamudun çok olduğu bir sezonda hamsi az oldu"

SİNOP (AA) - Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, geride kalan balık avı sezonunda bol tutulan palamudun balıkçıları sevindirdiğini, az çıkan hamsinin ise üzdüğünü belirtti.

Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının başladığı 15 Nisan'da "paydos" diyerek bir av sezonunu daha geride bıraktıklarını söyledi.

Balıkçılık sektörünün zaman zaman, denizden beklenilen balık miktarı çıkmadığı için sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını anlatan Bayrak, her şeye rağmen denizin kendilerine verdiği nimete şükrettiklerini vurguladı.

Bu yıl özellikle hamsinin balıkçılara büyük hayal kırıklığı yaşattığını ifade eden Bayrak, "Geçen sezona oranla ne kadar hamsi avlandığını resmi rakamlar açıklandığında daha iyi göreceğiz. Ama tahminlerimize göre önemli düşüş var." diye konuştu.

Sezonda bol tutulan palamudun ise balıkçıları sevindirdiğini belirten Bayrak, "Bu iki balığın rekabeti bu sezon da yaşandı. Yine palamudun çok olduğu bir sezonda hamsi az oldu. Bunun artık bir tesadüf olmadığı ortada." değerlendirmesinde bulundu.

Bayrak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar palamut avcılığı yüzleri güldürse de genel anlamda 'İyi bir sezon geçirdik' diyemeyiz. Mesela hamsi, tezgahlarda kilogramı 6-7 liranın altına pek düşmedi. Bunun tek sebebi az olmasıydı. İstavrit ve çinekop avcılığı bölgemizde fena geçmedi. Diğer balık türlerinden istediğimizi alamadık. Umarım yeni sezon daha iyi geçer. Çünkü balıkçılar olarak buna çok ihtiyacımız var. Tabii özellikle av baskısının azaltılması yönünde alınması gereken tedbirler var. Bunların da kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor."

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Ali Bayrak Av yasağı balık sinop

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