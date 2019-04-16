"Palamut sevindirdi hamsi üzdü"

SİNOP (AA) - Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, geride kalan balık avı sezonunda bol tutulan palamudun balıkçıları sevindirdiğini, az çıkan hamsinin ise üzdüğünü belirtti.

Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av yasağının başladığı 15 Nisan'da "paydos" diyerek bir av sezonunu daha geride bıraktıklarını söyledi.

Balıkçılık sektörünün zaman zaman, denizden beklenilen balık miktarı çıkmadığı için sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını anlatan Bayrak, her şeye rağmen denizin kendilerine verdiği nimete şükrettiklerini vurguladı.

Bu yıl özellikle hamsinin balıkçılara büyük hayal kırıklığı yaşattığını ifade eden Bayrak, "Geçen sezona oranla ne kadar hamsi avlandığını resmi rakamlar açıklandığında daha iyi göreceğiz. Ama tahminlerimize göre önemli düşüş var." diye konuştu.

Sezonda bol tutulan palamudun ise balıkçıları sevindirdiğini belirten Bayrak, "Bu iki balığın rekabeti bu sezon da yaşandı. Yine palamudun çok olduğu bir sezonda hamsi az oldu. Bunun artık bir tesadüf olmadığı ortada." değerlendirmesinde bulundu.