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Palamut sezonunun sonunda fiyatlar yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 19:19 | Son Güncelleme

Düzce'de, palamutta yaşanan bolluğun ardından balıkçıların az miktarda avla limana dönmeleri fiyatları arttırdı - İriliğine göre tanesi 5 ila 8 liradan satılan palamudun fiyatı 20 liraya kadar çıkıyor

Batı Karadeniz'in önemli liman kentlerinden Akçakoca'da, eylül ve ekimde bol av veren palamutta azalma yaşanması üzerine fiyatlar yükseldi.

Düzce'nin sahil kenti Akçakoca'da sezon başından bu yana bol palamut yakalayan balıkçıların, az avla limana dönmesi sebebiyle, iriliğine göre daha önce tanesi 5 ila 8 liradan satılan palamudun fiyatı 20 liraya kadar çıkıyor.

Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir balıkçılık yapan Erdal Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgahlarda palamudun azaldığını söyledi.

Fiyatların da yükseldiğini aktaran Göksel, "Palamut sezonunun artık sonuna doğru gelindi. Artık az çıktığı için palamut fiyatları da yükselişe geçti. Şu anda iriliğine göre 10 lira ila 20 lira arasında değişiyor. Palamut 5-8 lira arasında da satıldı. Ancak şimdi azaldı ve fiyatı yükseldi."

Göksel ayrıca limandaki balıkçıların umutlarını hamsiye çevirdiğini de sözlerine ekledi.

Tezgahlarda, hamsinin kilosu 7, mezgitin 30, istavritin 15, zargananın 25, tekirin 35, sarıkanatın ise 40 liradan alıcı buluyor.

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Akçakoca Düzce palamut 20 lira

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