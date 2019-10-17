HABER

Palamut tezgahlarda "seyirlik" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

Sinop'ta az miktarda avlanan palamut, tanesi 25 liradan satışa sunuluyor - Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer: - "Tezgahlarımızda palamut yok denecek kadar az, olanı da zaten seyirlik oluyor"

SİNOP(AA) - Sinop'ta az miktarda avlanan ve tanesi 25 liradan satılan palamut, tezgahlarda adeta "seyirlik" oldu.

Merkez Abalı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, 1 Eylül'de balık sezonunun açılmasıyla balıkçılar ve balık satıcılarının umudunu palamuda bağladığını ancak hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Hava şartları ve deniz suyu sıcaklığına bağlı nedenlerle palamudun az olduğuna dikkati çeken Tuncer, "Bu sezon trol teknelerimiz, kıyı balıkçılarımız az miktarda da olsa 2-3 kasa palamut ancak tutabiliyor. Haliyle de palamut pahalı." dedi.

Tuncer, geçen yıl palamudun kilogramının 3 ila 5 lira arasında olduğunu anımsatarak, "Bu sezon 500-600 gram arasındaki palamudun tanesi 25 liradan satılıyor. Tezgahlarımızda palamut yok denecek kadar az, olanı da zaten seyirlik oluyor. Bu sezon erken çıkması ve kilosunun 5 liraya kadar düşmesiyle vatandaşlar hamsiyi tercih ediyor. Gönül isterdi ki tezgahlarda bol ve ucuz palamut olsun, herkes palamut yesin." diye konuştu.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Öğrencilerden Mehmetçiklere asker selamıÖğrencilerden Mehmetçiklere asker selamı
Anadolu Üniversitesi ve MEB arasında “Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandıAnadolu Üniversitesi ve MEB arasında “Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merkez Abalı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer palamut sinop

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

Dünya devi milli yıldızı istiyor! 20 milyon...

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan çok önemli açıklama! Teröristler kimyasal silah mı kullanacak?

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Son dakika: YÖK MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili kararını verdi! Kamudan çıkarılacak

MAKÜ'deki taciz iddiasıyla ilgili yeni gelişme!

Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 30 gün süreyle yasaklandı

Valilik açıkladı! 30 gün süreyle yasaklandı

Son dakika! Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

Terör örgütünün kış üslenmesine ağır darbe!

Nusaybin'de 8 kişi şehit olmuştu! YPG/PKK'lı teröristlerin saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Nusaybin'de 8 kişinin şehit olduğu saldırı anı kamerada

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye 'Halkbank' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.