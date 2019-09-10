HABER

Palamut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

BATMAN'da, palamut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik (55), yaşamını yitirdi.  Olay, sabah saatlerinde, Sason ilçesinde meydana geldi.

Palamut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Sayım ÖZMEN/SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'da, palamut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik (55), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, Sason ilçesinde meydana geldi. Topluca köyünde oturan emekli güvenlik korucusu Hasan Çelik, palamut toplamak için bahçesindeki meşe ağacına çıktı. Çelik, palamut topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan düşüp, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Çelik ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
Erdoğan’a suikast timine mühimmat veren FETÖ zanlısı sağlık kontrolünden geçtiErdoğan’a suikast timine mühimmat veren FETÖ zanlısı sağlık kontrolünden geçti
Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltıSamsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.