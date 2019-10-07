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Palamut ve torik azlığı, lakerda fiyatlarını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

 KARADENİZ'de, palamut ve torik beklenenden az avlanınca balıkçılar lakerda yapıp, satmaya başladı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - KARADENİZ'de, palamut ve torik beklenenden az avlanınca balıkçılar lakerda yapıp, satmaya başladı. Tuzlanan palamut ve torikten yapılan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 200 liradan satılıyor.

1 Eylül'de sona eren av yasağıyla birlikte balıkçılar, Karadeniz'de de ağlarını denize bıraktı.

Ancak palamut ve torik, beklenenden az avlanabildi. Bu da balıkçıları lakerdaya yönlendirdi.

Balıkçılar palamut ve torikten lakerda yapıp satmaya başladı. Lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 200 TL'den satışa sunuluyor.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, lakerda satışlarının da az olduğunu belirterek, "Geçen yıla göre palamut ve toriklerimiz epey az. Hatta dörtte bir seviyede. Bu yüzden bulduğumuz toriklerden lakerda yapıyoruz. Palamutun lakerda olması için gırgır palamutu denilen cinsten olması ve en 1 kilo gelmesi gerekir. Bu yıl lakerda satışlarımız da az" dedi.

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