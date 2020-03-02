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Palamuta benzerliğiyle satılan 'tombik' balığı dikkat çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Trabzon'da balık tezgahlarında palamuta benzerliği ile satılan 'tombik' balığı dikkat çekiyor. Vatandaşlar satın almak istedikleri palamutun 'tombik' balığı olduğu öğrenince şaşkınlarını gizleyemiyor.

Trabzon'un Moloz mevkindeki balık tezgahlarında fiyatlar yüzde 30 oranında arttı. Tezgahlarda çoğunlukla Ege Denizi'nden gelen balık çeşitlerinin daha ağırlıklı olduğu gözlenirken, bazı balıkçılar balık olmadığı için tezgahlarını kapattı. Bazı balıkçılar az miktarda gelen balıkları satarak ayakta durmaya çalışırken, balıkçılar sezon sonu yaklaştıkça balık çeşitlerinin de azaldığına dikkat çekti. Yüksek olan fiyatların tüketiciyi olumsuz yönde etkilediğini dile getiren balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek av sezonuna kısa bir süre kaldığını söyledi.

Balıkçılardan Sinan Sayar, bugünlerde Karadeniz’den pek balık gelmediğini belirterek, “Balık sezonunun kapanmasına 40 günden fazla olmasına rağmen şu an çok az balık geliyor. Karadeniz artık daha balık vermiyor. Şu an elimizde olan çeşitler hamsi. Mezgit ve tirsi Samsun tarafından geliyor Ege tarafından gelen de tombik, iri istavritimiz var. Bu çeşitlerle birlikte tezgahları çevirmeye çalışıyoruz. Hamsi 10 TL, mezgit 15 TL, istavrit 25 TL, tombik balığı 20-25 TL arasında satıyoruz. Fiyatlar eskiye oranla yüzde 30 civarında arttı diyebiliriz. Sezonun değerlendirecek olursak başlangıçta palamudun olmayışı bizi olumsuz etkiledi. Hamsi erken başladı ince çıktı, bitmek üzereyken toparlandı” diye konuştu.

Balıkçılardan Serdar Korkmaz da “Trabzon açıklarından hiç balık gelmiyor. Şu an Ege Denizi'nden gelen balıkları satıyoruz. Onlarda olmazsa tezgahlarımız hepten boş kalacak. Hamsi bu sene çok iyiydi. Diğer balık çeşitleri hemen hemen hiç gelmedi desek yeridir. Ege’den gelen balıkları satıp kazancımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Fiyatlar şu an yüksek yüzde 30 arttı diyebiliriz. O da balığın az olmasından kaynaklanıyor. Sezonu özetlersek palamut olmadı, yerli çeşidimiz olmadı. Şükürler olsun hamsi bu sene iyiydi” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
palamut tombik balık

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