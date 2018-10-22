Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut açısından son 13 yılın en bol ve bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Son yıllarda böyle av sezonu yaşamadıklarını belirten Arslan, "Avlanan balık çok büyük ve kaliteli. Palamutların ortalama ağırlıkları bir kilogram. Hatta bir kilo 200 gram, bir kilo 500 gram gelenler bile var." dedi.

Arslan, teknelerin binlerce kasa palamutla liman ve barınaklara döndüğünü, palamut avının balıkçı ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Bol avın fiyatlara da olumlu yansıdığına dikkati çeken Arslan, "Giresun'da bir balığın fiyatı 10 liraya kadar indi. Bu nedenle palamut, kırmızı et ve tavuk etine alternatif oldu. Bölge insanı palamuda yöneldi." ifadesini kullandı.

Arslan, hava şartlarının uygun gitmesi durumunda palamut avcılığının aralık ayına kadar devam edebileceğine dikkati çekti.

HAMSİDE İŞARETLER İYİ DEĞİL



Kamuoyunda "Palamut bol olduğu sezon hamsi olmaz. Hamsi bol olursa palamut olmaz" söyleminin dillendirildiğini, bu teorinin genelde doğru çıktığını dile getiren Arslan, hamsiden yeni av sezonunda umutlu olmadıklarını söyledi.