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Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Denizlerde av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren ağları palamutla şenlenen Doğu Karadenizli balıkçılar, hamsiden umutlu değil.

Palamutta yüzleri gülen balıkçılar hamsiden umutlu değil

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamut açısından son 13 yılın en bol ve bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Son yıllarda böyle av sezonu yaşamadıklarını belirten Arslan, "Avlanan balık çok büyük ve kaliteli. Palamutların ortalama ağırlıkları bir kilogram. Hatta bir kilo 200 gram, bir kilo 500 gram gelenler bile var." dedi.

Arslan, teknelerin binlerce kasa palamutla liman ve barınaklara döndüğünü, palamut avının balıkçı ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Bol avın fiyatlara da olumlu yansıdığına dikkati çeken Arslan, "Giresun'da bir balığın fiyatı 10 liraya kadar indi. Bu nedenle palamut, kırmızı et ve tavuk etine alternatif oldu. Bölge insanı palamuda yöneldi." ifadesini kullandı.

Arslan, hava şartlarının uygun gitmesi durumunda palamut avcılığının aralık ayına kadar devam edebileceğine dikkati çekti.

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HAMSİDE İŞARETLER İYİ DEĞİL

Kamuoyunda "Palamut bol olduğu sezon hamsi olmaz. Hamsi bol olursa palamut olmaz" söyleminin dillendirildiğini, bu teorinin genelde doğru çıktığını dile getiren Arslan, hamsiden yeni av sezonunda umutlu olmadıklarını söyledi.

Arslan, geçen sezon bu dönemde hamsi avcılığı yapıldığını belirterek, "Tekneler iyi sayılabilecek hamsiyle dönüyordu. Bu sezon ise hamsi yok. Karadeniz'de henüz hamsi sürülerine rastlanmış değil. İşaretler de umut verici değil. Hamsi açısından bizi iyi bir sezon beklemiyor diyebiliriz." diye konuştu.

Şu anda tezgahlarda satışa sunulan hamsinin Marmara'dan geldiğini kaydeden Arslan, palamut avının azalmasıyla teknelerin hamsi aramaya başlayacağını kaydetti.

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ORDULU BALIKÇI DA KARAMSAR

Ordu Gülyalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Birol Koçak da bu sezon hamsiden umutlu olmadıklarını söyledi.

Karadeniz'de hamsi bulunmadığına işaret eden Koçak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar palamut açısından her şey güzel gidiyor ancak hamsi için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Hamsiden umutlu değiliz. Tezgahlara da bakıldığında palamutla doluyor. Çok az miktarda hamsi var. Marmara hamsisi. Yerli diyebileceğimiz hamsi şu an için yok denecek kadar az var."

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
palamut Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Hamsi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
istanbulda 20 tl tanesi ... ama haberinizde 4 tanesi 10 tl yazıyor .. bu habere ancak gülünür balıkçılar enflasyoana direniyor tayyip erdoğanın sözlerine direniyor demekki bunlar hala mesajı almamışlar
marmara da 323 çeşit balıktan üç çeşit kaldı.Nedeni 30 milyon kişinin kanalizasyon ,deterjan atıkları nın Marmara ya akıtılmasıdır.Atık su arıtma konusunda ciddî olunmalıdır.Aksi halde palamut da hamside biter.
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