Palamutun boyu uzadı, fiyatı aynı kaldı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta, 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından tezgahlardaki palamutun boyu uzadı, ancak fiyatı aynı kaldı.
Av yasağının sona ermesinin ardından ağlara takılan palamutun boyu geçen bir ay sonrası uzadı. İlk günlerdeki avlanmalarda boyu biraz daha küçük olan palamutun tanesi 15 liraya satıldı. Tezgahlardaki palamutun boyu uzamasına rağmen fiyatı ise değişmedi. Bazı vatandaşlar palamuta rağbet gösterdi.
Merkez Balık Pazarı'nda 20 yıldır balıkçılık yapan Oktay Ertürk, tezgahlarda palamut bolluğu olduğunu belirterek, "Palamutlar tezgahlarımızı süsledi. Vatandaş 15 liradan satışa sunduğumuz palamuta rağbet gösteriyor. Bu sene bol palamut bereketi olacak. Şu anda 15 lira ama bollaştığı zaman daha da ucuzlar. Şu anda fiyatı normal. 3 kişilik bir aile tek palamutu rahatça yiyebiliyor." dedi.
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