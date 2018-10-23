Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.
Vatandaşlardan Hasan Atmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un kış kenti olduğunu ve yılın büyük bir bölümünün bunun etkisinde geçtiğini belirtti.
Kentte yaşayan insanların soğuk iklime alışık olduğunu aktaran Atmiş, "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist gelip burada konaklıyor. Kentin bir tarafı sonbaharı, diğer bölümü ise kışı yaşıyor. Bu yıl kar yağışı erken oldu. Hava birkaç gündür soğuktu. Erzurum'da rakımın yüksek olması dolayısıyla soğuğu erken hissedebiliyoruz." dedi.
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