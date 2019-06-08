HABER

Palandöken: “Çaydaki kalitemizi dünyaya tanıtmalıyız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çayın ülkemiz için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, üretimde ve tüketimdeki başarının dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi.Çayın, ülkemiz için çok önemli bir sektör olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Çay ülkemiz için hem ekonomik hem de sosyal açıdan çok önemli bir konuma sahip.

Palandöken: “Çaydaki kalitemizi dünyaya tanıtmalıyız”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çayın ülkemiz için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, üretimde ve tüketimdeki başarının dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi.
Çayın, ülkemiz için çok önemli bir sektör olduğuna dikkati çeken Palandöken, “Çay ülkemiz için hem ekonomik hem de sosyal açıdan çok önemli bir konuma sahip. Çünkü katma değeri yüksek ve bir bölgenin en önemli geçim kaynağı. Hem üretmeyi hem de tüketmeyi seviyoruz. Öyle ki çay tüketiminde kişi başı 3,2 kg ile dünyada 1. sıradayız ve geçtiğimiz yılın verilerine göre üretimde ise dünyada 5.sıradayız. Yıllık 1,4 milyon tona yakın yaş çay üretiyoruz ve bu sektörden 208 bin aile yani 1 milyonun üzerinde vatandaşımız geçimini sağlıyor” şeklinde konuştu.
Palandöken, ülkemizin çay sektöründeki başarısının dünyaya tanıtılması gerektiğini vurgulayarak,“Çayın ülkemiz için önemi çok büyük. Hem ekonomik hem de sosyal boyutu var. Üretimde ve tüketimdeki başarımızı dünyaya tanıtarak kendimizi kanıtlamalıyız. Bunun için festivaller düzenlemeli, fuarlara katılımları artırmalı ve özellikle butik çay işletmelerinin marka değerini artırmalıyız. İhraç edilen dizi ve filmlerde Türk çayının reklamını yapmak da bilinilirliğimizi artırır” ifadelerini kullandı.
“Çaydaki kalitemizi marka değerimizi artırarak korumalıyız”
Marka değerinin en az üretim kadar önemli olduğunun altını çizen Palandöken, “Çay piyasası ülkemiz için bu denli önemliyken, bu başarımızı marka değerimizi artırarak taçlandırmalıyız. Ülkemiz bu yılın ilk 2 ayında 59 ülkeye 666 tonluk çay ihraç etti. Çay ihraç ettiğimiz ülke sayısını 100’lere çıkartmamamız için hiçbir sebep yok. Devamlı büyüyen çay piyasasındaki payımızı büyütmek için markalaşmaya destek vermeliyiz. Bunu da tanıtım, reklam, festivaller, fuarlar gibi seçenekler ile sağlayabiliriz. Fındıkta dünya markası olduğumuz gibi çayda da olabiliriz. Bununla birlikte çay tarımının önemli bir kısmını üstlenen küçük işletmelerin de desteklenmesi gerekiyor. Çünkü çayda çeşitlilik ne kadar artarsa dolaylı yoldan üretim ve tüketim de ona bağlı artar” diye konuştu.

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
16 asırlık tarihi İstanbul surları tehlike altında16 asırlık tarihi İstanbul surları tehlike altında
Sokaktaki yavru köpekleri sütle besleyip, uyuttuSokaktaki yavru köpekleri sütle besleyip, uyuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İstanbul'da üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Önce üst geçitten düştü, sonrası daha da korkunç! Feci olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.