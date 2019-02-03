Palandöken: “Dizi filmler mobilya ihracatı ve turizm için nimet”

Dizi-film sektörü ve mobilya sektörünün işbirliği ile ihracatın daha da artacağına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dizilerimiz 156 ülkeye, mobilyalarımız ise 179 ülkeye ihraç ediliyor. Dizi film sektörü ile mobilya sektörünün bu başarısı birleştirildiğinde hem turizm hem de ihracatın artmasını sağlıyor. Dizi ve filmlerde yerli mobilyalarımız daha fazla yer almalı. Bununla birlikte mobilya sektöründe kredi imkanından üretici ve fabrikalar kadar esnafımızın da faydalanabilmesinin önü açılmalı” dedi.

Dizi film sektöründe yerli mobilyalarımızın kullanılmasının turizme ve ihracata olan katkılarından söz eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tanıtım ve reklamlar turizme doğrudan etki ediyor. Ülkemizin turizmde hedeflediği noktaya ulaşmasında ise dizi ve filmler aracılığıyla yapılan tanıtımlar çok önemli bir nimet. Ülkemizde her yıl 100’den fazla dizi üretiliyor, bu diziler dünyanın 156 ülkesine ihraç edilerek 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Bu ihracat da 350 milyon dolarlık bir hacme ulaşıyor. Bunun yanı sıra mobilya sektörümüz de 179 ülkeye 3 milyar 134 milyon dolarlık ihracat yaptı. Dolayısıyla bu dizi ve filmlerde yerli mobilya ürünlerimizin kullanılması, bu iki sektörün başarılarının birleştirilmesi, ihracata ve turizme fayda sağlanması anlamına geliyor. Dizi ve filmlerde mobilyalarımız daha fazla yer almalı. Dizi ve filmlerimizin yabancı ülkelerde milyonlarca kişi tarafından izlenmesi demek, ülkemizin ve o dizi-filmde kullanılan yerli ürünlerimizin de milyonlarca kişi tarafından izlenmesi demek. Bu da ülkemize daha fazla turist çekilmesi, zincirleme olarak döviz girişi ve ekonomimize katkı sağlanması demek” diye konuştu.