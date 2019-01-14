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Palandöken dolup taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 09:01 | Son Güncelleme

KIŞ turizminin göz bebeği Palandöken özellikle hafta sonları dolup taştı.

Palandöken dolup taştı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KIŞ turizminin göz bebeği Palandöken özellikle hafta sonları dolup taştı. Kızak ve kayak pistlerinde 'İğne atsan yere düşmeyecek' dedirten görüntüler ortaya çıktı. Otellerdeki dolululuk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkarıyor.
Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin vazgeçilmez kayak merkezlerinden biri olan Erzurum Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala doldu taştı. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'ın üzerinde pistten aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor. Pistlerdeki ışıklandırma sayesinde tatilciler geceleri de kayak yapılabiliyor.
Kent merkezine 5, Erzurum Havalimanı'na 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilci ve turistler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte kayak yapma olanağı buluyor.
Otel işletmecileri her yıl olduğu gibi bu yılda Palandöken'en dolup taştığını belirtti. Yarı yıl tatilinde dolululuk oranın yüzde yüz olduğunu ifade eden Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, "Tamamı ışıklandırılan pistler sayesinde tatilciler gece gündüz demeden kayak yapabiliyor. Tatil için buraya bir kere gelen artık başka bir yere gitmiyor" diye konuştu.
Palandöken'deki pistler, mekanik tesisler ve otellerin muhteşem olduğunu belirten Polat Erzurum Resort Hotel Genel Müdürü Bora Kanber ise "Kayak için Palandöken bulunmaz bir nimet. Erzurum kış sporları merkezi olduğu için burada kayağın dışında isteyen curling, buz hokeyi, buz pateni yapıp şifalı kaplıcalarından faydalanabilir" dedi.

FOTOĞRAFLI

Palandöken dolup taştıPalandöken dolup taştıPalandöken dolup taştıPalandöken dolup taştı

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