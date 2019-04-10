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Palandöken eteklerinde kardelenler açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Erzurum’da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte kardelenler açmaya başladı.Erzurum Palandöken Dağının yüksek kesimlerinde kış şiddetiyle sürerken, baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı.

Erzurum’da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte kardelenler açmaya başladı.
Erzurum Palandöken Dağının yüksek kesimlerinde kış şiddetiyle sürerken, baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı. Deniz seviyesinden bin 900 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim alanları arasında yer alan Erzurum’da ilkbahar ve kış, aynı anda yaşanıyor.
Erzurum’un Tekman ve Şenkaya ilçelerinde yer yer 2 ile 6 metre arasında yer alan kar yığınları ile vatandaşlar kış mevsimi yaşarken, bir taraftan da Palandöken Dağının eteklerinde beyaz yapraklarıyla kardelenler açtı. Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan kardelenler, baharın geldiğini müjdelerken vatandaşlar, çiçek açan kardelenleri fotoğrafladı.

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