HABER

Palandöken: “Gazeteciler ifade özgürlüğünün teminatıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 12:38 | Son Güncelleme

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin çok önemli bir görev üstlendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İşini layıkıyla yapan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin çok önemli bir görev üstlendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İşini layıkıyla yapan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık ve mutlulukla görevleri başında kolaylıklar diliyorum” dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazeteciliğin demokratik toplumlarda vazgeçilmez bir meslek olduğuna değinen Palandöken, “Haber alma özgürlüğümüz için gece gündüz çalışan ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan gazeteciler toplumumuzun gözü, kulağı ve sesidir. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en kısa zamanda en doğru şekilde bizlere ileten muhabirler, kameramanlar, foto muhabirleri, spikerler ve haberin mutfağında emeği geçen tüm basın mensupları düşünce ve ifade özgürlüğümüzün teminatıdır. Bu meşakkatli ve ulvi görevi layıkıyla yürüten, daima doğrunun ışığında kalemini kullanan basın mensuplarımızı tebrik ediyorum” dedi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Oto yıkamacı, ayarlanabilir ayakla araçları daha iyi yıkıyorOto yıkamacı, ayarlanabilir ayakla araçları daha iyi yıkıyor
Demirkazık’ta kayıp dağcı için çığ risk analizi yapıldıDemirkazık’ta kayıp dağcı için çığ risk analizi yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

10 metreyi aşan karda köylere ulaşmaya çalışılıyor

Hulusi Akar duyurdu! 1076 personel açığa alındı

İşte açığa alınan personel sayısı

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Bilecik'in sular altındaki 'sessiz köyü'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk iki önemli projeyi açıkladı: Okul profili değerlendirme ve tasarım beceri atölyeleri geliyor!

Bakan canlı yayında duyurdu: Çok önemli iki proje geliyor!

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta 'cinsel gücü arttırıcı çikolata' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.