Palandöken, “İş sağlığı ve güvenliği herkes için önemli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş sağlığı ve güvenliği her esnaf ve çalışanları için bir yaşam tarzı olmalıdır. Herkesin bildiği gibi, iş sağlığı ve güvenliği konusu seçenek değil zorunluluktur” dedi.

İş sağlığı ve güvenliğinin seçenek değil herkes için zorunluluk olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK’in iş sağlığı konusunda titiz çalıştığını, tüm iş yerlerinin ve iş verenlerin de aynı titizlikte davranmasını beklediğini belitti.

“İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm tedbirler alınmalı”

İş sağlığı ve güvenliği konusunda iş verenlerin titiz davranması durumunda çalışanların motivasyonlarının artacağını belirten Palandöken, “İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinin daha huzurlu, çalışanların daha mutlu ve işletmelerin daha verimli olabilmesi için bir zorunluluktur. Ülkemizdeki iş kazalarının yüzde 56’sı mikro ve küçük işletmelerde, yani 1 ila 49 çalışanı olan iş yerlerinde yaşanmaktadır. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımız iş sağlığı ve güvenliği için gereken tüm tedbirleri almalıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız, iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapmalı, acil durum planı hazırlamalı veya bu hizmetleri ilgili yerlerden temin etmelidir. Yangınla mücadele ve ilk yardım konularında önlem alınmalıdır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı tutulmalı ve belirlenen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamalıdır. Çalışanların, iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak, sağlık gözetimine tabi tutulmalıdır. Bu kapsamda alınan tedbirlerle birlikte iş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha da yaygınlaşmasını umuyor, esnaf ve sanatkarlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamında kazasız günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

