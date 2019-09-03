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Palandöken: “Kamyoncu esnafı destek bekliyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

Tarımda ve sanayide olduğu gibi kamyoncu ve nakliyeci esnafına da destek verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıldan bu yana maliyetlerinde ciddi bir artış olan kamyoncu, nakliyeci esnafımızın desteğe ihtiyacı var.

Palandöken: “Kamyoncu esnafı destek bekliyor”

Tarımda ve sanayide olduğu gibi kamyoncu ve nakliyeci esnafına da destek verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Geçtiğimiz yıldan bu yana maliyetlerinde ciddi bir artış olan kamyoncu, nakliyeci esnafımızın desteğe ihtiyacı var. Tarımda, sanayide, balıkçılıkta verilen destekler gibi kamyoncu, nakliyeci esnafımıza da ayakta kalabilmesi için özellikle akaryakıtta destek sağlanmalı” dedi.

“Kamyoncu ve nakliyeci esnafının desteklenmesi lazım”
Artan maliyetlerle birlikte kamyoncu ve nakliyeci esnafına destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun zamandır nakliyeci, kamyoncu esnafımız mazot parasına iş yapmak zorunda kaldığı için ayakta durmakta zorlanıyor. Çiftçiye, balıkçıya, sanayiciye ve birçok sektöre destek verildiği gibi kamyoncu ve nakliyeci esnafımıza da destek verilmeli. Kamyoncu esnafımızın maliyetlerinin son dönemde yüksek oranda artması en çok bizim esnafımızın belini büküyor. Bununla birlikte özellikle büyükşehirlerde kamyon ve tırlar için garajların olmaması da büyük eksiklik. ülkemizde taşımacılığın yüzde 94’ü karayolu ile yapılmaktadır. Maliyet kaleminde en büyük pay akaryakıtın. Bu yüzden ticari akaryakıt başta olmak üzere destek verilmesi kamyoncu ve nakliyeci esnafımıza nefes aldıracaktır. En önemlisi mutlaka akaryakıtta indirime girilmelidir” diye konuştu.

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