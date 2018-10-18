Palandöken Kayak Merkezi yeni sezonda iddialı

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin önemli kış sporları merkezi olan ve kış aylarında binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yeni turizm sezonuna iddialı girecek. Havalimanına 17, şehir merkezine de 3 kilometre uzaklıkta olan Palandöken Dağı'ndaki kayak merkezi, doğa yürüyüşleri, kamplar ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra özellikle kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Her yıl artan turist sayısı ile ülkenin gözde turizm merkezi olma yolunda ilerleyen Palandöken, bu kış turizm sezonunda da aynı alanda iddialı. Yeni yıla 2,5 ay kalmasına rağmen erken rezervasyonda geçen senenin aynı dönemine göre Erzurum'da yüzde 20'lik artış oldu. Doğal güzellikleri, tarihi mekanları, kendine özgü yemekleri ve lüks otelleriyle ilgi gören Erzurum, yeni kayak sezonunda da misafirlerini ağırlamayı bekliyor. - Kayakseverlerin favorisi Amsterdam ve Erzurum Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente özellikle kışın çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiğini anlatarak, bu sayının her geçen yıl arttığını söyledi.

Almaz, son 10 yılda Palandöken'in tanınmasıyla daha çok tercih edildiğini belirterek, "2017-2018 yıllarına baktığımızda kış sezonunun ilk 4 ayında 7 bin 500-8 bin yabancı turisti ağırladık. Bu senede yabancı turizm acentelerinin verilerine göre dünyada tanınarak yılbaşı ve kış rezervasyonunu en çok artıran iki merkez seçildi. Bunlar da Hollanda'daki Amsterdam ile bizdeki Erzurum." dedi. Turist sayısındaki artışın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Almaz, bunun sebebinin Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerin uzunluğu, otellerin kalitesi ve kentteki yöneticilerin turizme yönelik çalışmaları olduğunu dile getirdi. Almaz, "Erzurum turizm adına güzel bir trend yakalamış durumda. Her yıl yüzde 20-30-40 oranda turist sayımızı artırıyoruz. Bu kriterlerle neredeyse tüm kayak tesislerinin önüne geçtik. Şu anki rezervasyonlarla 10 bin yabancı turist, kasım, aralık, ocak ve şubat döneminde kayak merkezimize gelecek. Çünkü yüzde 20'lik artış geçen yıla göre bin 500-2 bin civarında daha turisti ağırlayacağız demek." ifadelerini kullandı.