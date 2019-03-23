HABER

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:35 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Türkiye Offroad Yarışları vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı.Türkiye’nin yanı sıra İran, Gürcistan, Azerbaycan, Danimarka, Almanya, Hollanda, Rusya ve Bulgaristan takımlarının katıldığı Offroad Yarışlarının ilk günü nefes kesti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Türkiye Offroad Yarışları vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı.

Türkiye’nin yanı sıra İran, Gürcistan, Azerbaycan, Danimarka, Almanya, Hollanda, Rusya ve Bulgaristan takımlarının katıldığı Offroad Yarışlarının ilk günü nefes kesti. Palandöken Dağı’nda toplanan birbirinden ilginç Offroad araçları zorlu parkurları geçmeye çalıştı. Pilotlar ve copilotlar engebeli yollarda ve açılan çukurlarda araçları ile nefes kesen gösteriler yaptı.

Erzurum Macera Off Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş yaptığı açıklamada, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. 8 ülkeden ve Türkiye’nin 42 ilinden yoğun bir katılım oldu. Bütün macera severleri yarışmalarımızı izlemeye davet ediyoruz.” dedi.

Uluslararası Türkiye Offroad Yarışları yarın yapılacak olan yarışlarla devam edecek.

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti

Palandöken manzaralı Offroad Yarışları nefes kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da yerinden kopan römork faciaya neden oldu: 2 ölü, 5 yaralı

Yerinden kopan römork aile faciasına neden oldu! Geriye sadece...

Tekirdağda'ki Feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.