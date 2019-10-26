Palandöken, “mesleki yeterlilik nitelikli eleman demektir”

Mesleki eğitimin ve yeterlilik belgesinin önemine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Güçlü ekonomi, uluslararası alanda da etkin bir konum demektir. Ekonominin güç ayaklarından birisi nitelikli elemandır. Nitelikli eleman ihtiyacı da mesleki eğitim ve yeterlilik ile gerçekleşir. TESK olarak biz de mesleki eğitime ve iş gücüne verdiğimiz önem doğrultusunda bugüne kadar 23 ulusal yeterlilik, 36 ulusal meslek standardı hazırladık” dedi.

“Uluslararası alanda etkin bir konum için güçlü ekonomi şart”

Güçlü ekonomilerin en önemli ayaklarından birinin üretkenlik ve nitelikli eleman olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her sektörde ve alanda nitelikli elemanları ile üreten bir ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Güçlü ekonomi ise uluslararası alanda da etkin bir konuma sahip olmayı getirir. Bunun için ise en önemli noktalardan birisi, mesleğinde gereken bilgi ve tecrübeye sahip, nitelikli eleman. Ülkemizin de önemli sorunlarından birisi olan nitelikli eleman ihtiyacı ise mesleki eğitim ile kapanır. Mesleki eğitim, en önemli iş gücü potansiyelimiz olan gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına şekil kazandırır, hem kendilerine hem de ekonomimize katkı sağlar” diye konuştu.