Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Su kesilmeden testiyi doldurun" dedi.

Yaz ayının bolluk ve bereketinden her vatandaşın yararlanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz mevsiminde sebze ve meyve fiyatlarının ucuzlamasıyla birlikte gıda israfına verilen önem ne yazık ki azalıyor. Ancak israf edilen gıdaların faturası ülke olarak her birimizin cebinden çıkıyor. İsraf edilen tonlarca gıdanın maliyetiyle ülkemizde onlarca okul, hastane, köprü ve yol yapılabilir. Bu yüzden özellikle yaz aylarında sebze ve meyve bolluğu varken doğru alışveriş yapmalı, yazın bereketli ve ucuz olan ürünleri farklı yollardan muhafaza ederek kışın tüketmeliyiz. Yani su akarken testiyi doldurmalıyız ki sonra sular kesilince susuz kalmayalım” dedi.

“Yazın tüketim alışkanlıkları gıda israfını artırıyor”

Gıda israfının önüne bir türlü geçilemediğini ve yaz aylarındaki tüketim alışkanlıklarının israfı artığını söyleyen Palandöken, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 1.7 milyar ekmek ve 18 milyon tonun üzerinde meyve sebze israf ediliyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte emeğimiz, paramız, enerjimiz ve milli servetimiz çöpe gidiyor. Araştırmalara göre, gıda israfının yıllık maliyeti yaklaşık 214 milyar lirayı buluyor. Ülkemizde evlerdeki israfın yanı sıra lokanta, kafe, restoran, kamu kurumlarına ait yemekhaneler ve oteller gibi toplu alanlarda gıda israfı çok yüksek boyutlara ulaşıyor. Yemek servisi yapan tüm yerlerde tüketicinin talebine ve siparişe göre yiyecek pişirilmeli. Tüketiciler de tabaklarına tüketebilecekleri kadar yiyecek almalı. Özellikle her şey dahil otellerde ne de olsa parasını ödedik diye gereksiz yiyecek alıp israfa neden olunmamalı” diye konuştu.