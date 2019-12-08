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Palandöken: “TESK Kart 2. yılını doldurdu”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:06 | Son Güncelleme

Esnafa birçok sektördeki harcamalarında indirim sağlayan TESK Kart’ın 2.

Palandöken: “TESK Kart 2. yılını doldurdu”

Esnafa birçok sektördeki harcamalarında indirim sağlayan TESK Kart’ın 2. yılını doldurduğunu ve her geçen ay daha fazla esnafa ulaşıldığını bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımıza ve ailesine akaryakıt, sağlık, eğlence, eğitim, giyim gibi birçok farklı sektördeki harcamalarında indirim sağlayan TESK Kart 2. yılını doldurdu. Bu 2 yıl içerisinde kartı aktif olarak kullanan esnafımızın sayısı 100 bini geçti” dedi.
TESK Kart kullanımının artmaya devam ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyon olarak 2 yıl önce tanıtımını yaparak dağıtımına başladığımız, esnafımıza ve ailesine avantajlı indirim imkanları sağlayan TESK Kart, bu yıl Kasım ayı sonu itibariyle 2 yılda 136 bin 200 adet üretildi. Böylelikle TESK Kart kullanıcısı esnaf sayımız 107 bin 330 oldu. 2 milyon esnafımızın tümünün ve ailesinin bu karta erişebilmesi öncelikli hedefimiz. İnişli çıkışlı ekonomik koşullardan en çok olumsuz etkilenen kesim olan esnafımızın birçok sektördeki harcamalarında avantaj sağlamak amacıyla üretilen TESK Kart marka ile işbirliği içerisinde. Daha fazla esnafa daha fazla sektörde indirim sağlanması için bu işbirliği sayılarını artırmak için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

“TESK Kart en çok akaryakıt sektöründe kullanıldı”
En çok akaryakıt sektöründe TESK Kart indiriminden faydalanıldığını vurgulayan Palandöken, “TESK Kart’ın işbirliği ile avantaj sağladığı sektörler operatör, giyim, akaryakıt, kargo, konaklama, yazılım, fast food, eğitim, seyahat, sağlık, finans, eğlence, elektronik ve sigorta. Bu sektörlerin çeşitliliğini ve sektör içindeki işbirliği sayısını artırmaya yönelik atılımlarımız mevcut. Bu sektörlerde bugüne kadar en çok akaryakıt, daha sonra ise sağlık sektöründe TESK Kart kullanıldı. Akaryakıtı en çok Kayseri ili kullanırken, sağlık sektöründe en çok TESK Kart avantajından faydalanan il Trabzon oldu” şeklinde konuştu.

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