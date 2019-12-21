Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tüm iş yeri açılışlarının bir kuralı olmalı” dedi.

Tüm iş yeri ve AVM açılışlarının görüş alışverişinden sonra izne tabi tutulması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Eczane açılışlarındaki kanun gibi, zincir market ve AVM’lerin de yan yana açılarak birbirlerine zarar vermemesi için nüfus ve bölge planlamasına göre ilgili mesleki oda, kurum ve kuruluşlardan görüş alışverişi yapılarak izne tabi tutulması gerekiyor. Aksi takdirde yan yana ve karşılıklı açılan aynı sektördeki esnaflar başta olmak üzere, zincir marketler ile AVM’ler de müşteri kaybına uğrayarak zarar edip zaman içerisinde kapatılıyor” dedi.

Esnafın AVM ve zincir marketlerden yeteri kadar zarar görürken bir de başka bir esnaftan zarar görmemesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Perakende Yasası çıkarıldığından günümüze ekonomimizde birçok değişim yaşandı. Dolayısıyla şu an ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap vermiyor. Bir bakkalın yanına tekrar bir bakkal açılması, zincir marketlerin her sokağa peş peşe açılması, yan yana ve karşılıklı açılan AVM’ler herkese müşteri kaybettiriyor. Bir çok iş yeri herhangi bir fizibilite yapılmadan aynı sektörden, aynı caddede ve sokakta bir sürü iş yeri olmasına rağmen yeni iş yeri açıldığı için kısa süre sonra batıyor. Ya da Ankara’da örneklerini de görebileceğimiz birçok AVM karşısında ya da yanında başka bir AVM olmasına rağmen açılıyor ve bu defa hem kendi müşterisini azaltıyor hem de karşıdakinin müşterilerini çalmış oluyor. Zaten açılışları hiçbir kurala bağlı olmayan AVM ve zincir marketler kendileri kadar esnafımıza yeteri kadar zarar vermektedir” diye konuştu.