Palandöken: “Turist hedefimizi 70 milyona çıkarmalıyız”

Bu yıl turizmde altın yıllardan biri olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurlarındaki artış, turizm sektörüne yaradı. Bacasız fabrika olan turizm sektöründe bu yıl 50 milyon turist hedefini rahatlıkla yakalayacağımızı umuyoruz. Turist sayısındaki artışın sürekliliğinin sağlanabilmesi ve turizm gelirlerinin artırılabilmesi için bazı tedbirler de almamız gerekiyor” dedi.

Turizm gelirlerinin turist sayısı kadar artmadığının altını çizen Palandöken, “Turist sayısı hızla artsa da turist başına yapılan harcama istenilen seviyelere gelmiş değil. Turist başına harcamayı en az 80 euro ve üzerine taşımak için önemli tedbirler almak gerekiyor. Bunun için öncelikle ‘her şey dahil’ sistemini gözden geçirmek gerekiyor. Havaalanından doğrudan otele giden turist, bulunduğu şehri hiç görmeden otelinden çıkıp ülkesine geri dönüyor. Bu da hem turizm gelirlerinin sınırlı kalmasına hem de ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini turistlere tanıtamamamıza neden oluyor. Bunun için ‘her şey dahil’ sistemden artık vazgeçmeliyiz” şeklinde konuştu.