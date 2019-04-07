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Palandöken: “Turist hedefimizi 70 milyona çıkarmalıyız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Bu yıl turizmde altın yıllardan biri olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurlarındaki artış, turizm sektörüne yaradı.

Palandöken: “Turist hedefimizi 70 milyona çıkarmalıyız”

Bu yıl turizmde altın yıllardan biri olacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Döviz kurlarındaki artış, turizm sektörüne yaradı. Bacasız fabrika olan turizm sektöründe bu yıl 50 milyon turist hedefini rahatlıkla yakalayacağımızı umuyoruz. Turist sayısındaki artışın sürekliliğinin sağlanabilmesi ve turizm gelirlerinin artırılabilmesi için bazı tedbirler de almamız gerekiyor” dedi.
Turizm gelirlerinin turist sayısı kadar artmadığının altını çizen Palandöken, “Turist sayısı hızla artsa da turist başına yapılan harcama istenilen seviyelere gelmiş değil. Turist başına harcamayı en az 80 euro ve üzerine taşımak için önemli tedbirler almak gerekiyor. Bunun için öncelikle ‘her şey dahil’ sistemini gözden geçirmek gerekiyor. Havaalanından doğrudan otele giden turist, bulunduğu şehri hiç görmeden otelinden çıkıp ülkesine geri dönüyor. Bu da hem turizm gelirlerinin sınırlı kalmasına hem de ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini turistlere tanıtamamamıza neden oluyor. Bunun için ‘her şey dahil’ sistemden artık vazgeçmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Zengin tarihimizi iyi tanıtmalıyız”
Turistlerin ilgisini çekecek çok sayıda kültürel mirasa sahip olduğumuzu vurgulayan Palandöken, “Göbeklitepe’den Peribacaları’na, Palandöken’den kaplıcalarımıza kadar dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tarihi ve kültürel mirasımız var. Bu zengin tarihi ve kültürel mirasımız yabancılar tarafından bilinmiyor. Büyük bir tanıtım kampanyası ile yabancı turist sayısını 50 milyondan rahatlıkla 70 milyona çıkarabiliriz. Bunun için de havaalanlarından otellere kadar turistlerin bulunduğu her yere tanıtım broşürleri ve haritaların bulunduğu stantlar koymalıyız. Ayrıca, yapay zekanın hızla geliştiği bir çağdayız. Turistlerin bulunduğu yerin tarihi ve kültürel değerlerini gösteren akıllı telefon uygulamaları geliştirmeli, telefon, tablet ve bilgisayarlarda sanal müzeler yapmalıyız. Böylelikle hem en ucuz yoldan tanıtım materyallerini turistlere ulaştırabilir hem de esnafımız için ihracat yapacak müşterileri kendi ayağımıza getirmeliyiz” sözlerine yer verdi.

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