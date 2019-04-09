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Palandöken, “Türk polisi güven ve huzurun teminatıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:40 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Ülkemizin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için 174 yıldır var gücüyle çalışan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü münasebitiyle yayınladığı mesajında Bendevi Palandöken, şu ifadeleri kullandı; “Milletimizin huzur ve asayişi için 174 yıldır hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canı pahasına görev yapan polislerimiz, sükunet ve istikrar ortamının en önemli teminatıdır.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Ülkemizin birlik ve beraberliğinin devamı, huzur ve güven ortamının sağlanması için 174 yıldır var gücüyle çalışan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü münasebitiyle yayınladığı mesajında Bendevi Palandöken, şu ifadeleri kullandı; “Milletimizin huzur ve asayişi için 174 yıldır hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canı pahasına görev yapan polislerimiz, sükunet ve istikrar ortamının en önemli teminatıdır. Türk polis teşkilatımız, demokrasinin işlemesi, özgürlüklerin korunması ve adaletin sağlanmasında çok önemli rol oynamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi, ’Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı ve bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır’. Önemli bir görevi üstelenen polis teşkilatımız, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne daima sahip çıkacak ve yasalar çerçevesinde görevlerini sürdürmeye devam edecektir. Köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve tüm polislerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Türk Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevi başında şehit olan tüm polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise sağlıklı uzun ömür diliyorum.”

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