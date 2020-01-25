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Palandöken: "Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ’ın Sicrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya, Diyarbakır ve diğer bölge illerde etkileyen şiddetli depremin ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu.Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şiddetli bir şekilde hissedilen depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Meydana gelen depremde Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ’ın Sicrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya, Diyarbakır ve diğer bölge illerde etkileyen şiddetli depremin ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şiddetli bir şekilde hissedilen depremle ilgili yaptığı açıklamada, “Meydana gelen depremde Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanları ile sahada milletimizi kurtarma, yaralılarımıza ve geri kalan halkımıza yardım için her türlü imkan seferber edilmiştir. Bundan sonra en büyük duamız ve isteğimiz depremde can kaybının artmaması ve yaralanan vatandaşlarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmasıdır. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun” diye konuştu.

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