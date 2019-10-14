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Palandöken: “Veresiye defteri vatandaşın faizsiz bankası”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

Esnafın faizsiz icrasız vatandaşa kredi açtığı veresiye defterinin enflasyonun önüne geçtiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2 milyon esnafımızın yarısı veresiye satış yapıyor.

Palandöken: “Veresiye defteri vatandaşın faizsiz bankası”

Esnafın faizsiz icrasız vatandaşa kredi açtığı veresiye defterinin enflasyonun önüne geçtiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2 milyon esnafımızın yarısı veresiye satış yapıyor. Veresiye defterinde ne faiz var ne ödeme günü ne de icra takibi var. Bu da toplumsal kültür yapısını korurken, enflasyonu da süspanse ediyor. Bu nedenle esnafımızın korunması, krediye ulaşması ve kendini idame ettirmesi, vatandaşı da ekonomiyi de korumak demektir. Esnafımız faizsiz kredi niteliğinde veresiye defteri açabiliyorsa kendisi de faizsiz kredi alabilmeli” dedi.
Veresiye defterinin faizsiz ve icrasız kredi gibi olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın yıllardır süregelen veresiye defteri vatandaşın faizsiz icrasız kredisi gibi. Yani esnafımız vatandaşın bankacısı konumunda. Bunu yaparken ne bir ödeme günü belirliyor, ne sattığı ürünün bedeline faiz koyuyor ne de ödeme yapılmadığında icra takibi başlatıyor. Tamamen kültürümüzün bir parçası. İhtiyacı olan fakat o anda ödeyecek durumu olmayan vatandaşımız ile esnafımız arasında bir samimiyet ve güven göstergesi. Her esnafımızın günümüz şartlarında veresiye defteri tutarı 10 bin TL olsa, 2 milyon esnafımızın yarısının veresiye çalıştığını düşündüğümüzde veresiye defterlerinin tutarı 10 milyar TL yapar. Bu miktar kredi olarak bankadan çekilmiş olsa faizlerin yüksekliği ile ödenemeyecek yükseklikte meblağlara denk geliyor” diye konuştu.

“Esnaf nasıl faizsiz kredi açabiliyorsa kendisi de alabilmeli”
Esnafın veresiye defterlerinin kabardığını ve kendisine de faizsiz kredi verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Veresiye satış yaparak sosyal patlamanın da önüne geçen esnafımızın veresiye defterleri artık kabarıyor. Kendisi nasıl vatandaşa faizsiz kredi açabiliyorsa, kendi kazancından önce vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa, kendisi de faizsiz kredi alabilmeli. Bankalar, ekonominin barometresi olan esnafımız için elini taşın altına koymalı. Çünkü yalnızca veresiye defteri değil esnafımızın birçok maliyeti ve kendisini zorlayan durumlar var. Her ürünü satan ve her köşe başına açılan zincir marketler gibi. Bunlarla başa çıkarken ve kendisini idame ettirmesi gerekirken birçok maliyet ile birlikte veresiye de çalışıyor. Bu özveri, faizsiz krediyi de hak ediyor. Çünkü esnafımızı korumak yalnızca esnafı korumak değildir. Vatandaşı da ekonomiyi de enflasyonu da olumlu etkileyecektir” şeklinde konuştu.

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