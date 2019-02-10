Palandöken: “Yeni evlenecek çiftlere özel kredi verilmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı verilmeli” dedi.

Son dönemde yaşanan dalgalanmalar ile evlilik maliyetlerinin yaklaşık yüzde 40 arttığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Evlilik maliyetleri artınca gençlerimiz evlenmekten çekiniyor. Gençlerin evlenip yuva kurabilmelerinin önünü açmak için geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı verilmeli. Markalar da indirimli evlilik paketleri ile çiftlere destek olmalı. Böylece başta esnaf ve sanatkarımız olmak üzere çok sayıda sektörde düğün alışverişleri sayesinde hareketlenme yaşanır. Yaşanan hareketlenme ile piyasalar canlanır, işsizliğin önüne geçilir” dedi.

“Onlarca sektör canlanmak için düğün sezonunu bekliyor”

Mobilya, beyaz eşya ve konfeksiyon başta olmak üzere onlarca sektörün canlanmak için düğün sezonunu beklediğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İğneden ipliğe en kapsamlı alışverişlerin yapıldığı düğünler iç piyasada büyük bir hareketlenme sağlıyor. Evlilik alışverişleri mobilyacıdan beyaz eşyacıya, kuyumcudan matbaacıya, düğün salonundan kuaföre, tuhafiyeciden tekstilciye, pastacıdan şekerciye, çiçekçiden taksiciye, fotoğrafçıdan organizasyoncuya, emlakçıdan inşaatçıya kadar 20’den fazla sektöre etki ediyor. Günümüzde bir evliliğin maliyeti bütçeye göre değişmekle birlikte 50 bin TL’den den başlıyor, 500 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ancak son yıllarda evlenen çiftlerin sayısında azalma var. Öyle ki 2015 yılında 603 bin çift evlenirken, 2016 yılında 594 bin çift ve 2017 yılında 569 bin çift evlendi. Yani evlilikler 2 yılda yüzde 5,5 azaldı” diye konuştu.