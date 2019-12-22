Palandöken: “Yeni yıla merdivenaltı gıdalarla girmeyin”

Yılbaşı sofraları için hazırlıkların yapıldığı günlerde merdivenaltı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılbaşı sofraları için hazırlıkların başladığı bu günlerde vatandaşlarımız nereden ne aldığına çok dikkat etmeli. Yoğun bir alışveriş trafiği olacağı için merdivenaltı sağlıksız ve ucuz yiyeceklerin satışı da bir hayli arttı. Yeni yıla hastanede ve sağlığını kaybetmek istemeyen vatandaşlarımız güvenilir alışveriş için merdivenaltı yiyecek ürünleri yerine güvendiği esnafı tercih etmeli” dedi.

Merdivenaltı yiyecek satışlarının yılbaşı gibi özel günlere yakın zamanlarda piyasaya daha çok çıktığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni yıla sayılı günler kala o günkü sofralar için şimdiden hazırlıklar başladı, alışverişler yapılıyor. Bu alışveriş listesinin içinde kuruyemiş, şekerleme, çikolata, hindi, meyve gibi birçok gıda ürünü mevcut. Aynı zamanda evlerimizi, ağaçlarımızı süsleyen süsleme ürünleri de çok revaçta. Fakat özel günlerde bu ürünlere rağbet de arttığından, kalitesiz, kanserojen madde içeren, Uzakdoğu ürünleri gibi ucuz olan aynı oranda piyasaya çıkıyor. Merdivenaltı diye tabir edilen bu sağlıksız gıda ve süs ürünleri asla tercih edilmemeli. Yeni yıla hastanede, sağlığından olmuş bir şekilde girmeyi kimse istemez. Yalnızca ucuz diye alerji ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek süsleme ürünleri ya da ucuz diye bayat ve eski kuruyemiş ürünleri gibi gıda ürünleri alınmamalı” diye konuştu.