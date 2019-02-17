HABER

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu tatilini fırsat biler vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Erzurum'da bulunan, kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen ziyaretçiler, kızağa binip, snowboard ve kayak yaptı. Her yaştan insanın eğlenceli vakit geçirdiği pistlerde, renkli görüntüler oluştu.

Tatilcilerden Serhat Keleşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezdeki pistlerin güzel olduğunu söyledi.

Palandöken'de hafta sonunda yaşanan yoğunluğa dikkati çeken Keleşoğlu, "Buraya ailemle geldim. Çocuklar kayak yapıp eğlenirken biz de müzik dinliyoruz. Kayak merkezinde bütün imkanlar var. Bu hafta güzel bir güneş ve hava var. Herkes gelip Erzurum'daki kayak tesislerini görmeli." dedi.

Rize'den gelen Elmas Yağcı ise kayak yapayı öğrenmeye çalıştığını ifade ederek, "Öğretmen arkadaşlarımla Palandöken'e geldik. Çok keyifli vakit geçiriyoruz. Gayet güzel, burayı beğendik, tekrar geleceğiz. Palandöken'i soğuk bekliyordum ama hava gayet iyi." diye konuştu.

PARTNERO dünyanın en çekici pilotuO dünyanın en çekici pilotu
Sol eli olmadan gitar çalıp konser veren Nuriye hayallerine kavuşuyorSol eli olmadan gitar çalıp konser veren Nuriye hayallerine kavuşuyor
Ilısu Barajı altında kalan köyün sakinlerine arsa tahsisiIlısu Barajı altında kalan köyün sakinlerine arsa tahsisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum hafta sonu kayaksever Palandöken Kayak Merkezi yoğunluk

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.