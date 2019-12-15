HABER

Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 09:40 | Son Güncelleme

Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini çıkarttı.Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken’de hafta sonu yoğunluk yaşanıyor.

Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini çıkarttı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken’de hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayak severlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz hafta kayak sezonunu görkemli bir törenle açan Palandöken’de kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Palandöken özellikle hafta sonları çok sayıda kayak severe ev sahipliği yapıyor.
Kayak sezonunun başlamasıyla 55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken’e akın etti.
Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalışıyor.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
(Özel) “Far hırsızları” otomobil sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi(Özel) “Far hırsızları” otomobil sahiplerinin korkulu rüyası haline geldi
'Paramı getirsinler, balıklar benden olsun''Paramı getirsinler, balıklar benden olsun'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O ülkeyle yeni vize kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! O ülkeyle yeni vize kararı!

Polis noktasına silahlı saldırı iddiası! Validen açıklama geldi!

Polis noktasına silahlı saldırı iddiası! Validen açıklama geldi!

Şeyma Subaşı'dan yeni açıklamalar! Olay oldu!

Şeyma Subaşı'dan yeni açıklamalar! Olay oldu!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul ve Şanlıurfa'da 'FETÖ dolandırıcılığı' operasyonu

Vatandaşların kabusu olmuşlardı! Yakalandılar

İzmir’de deprem (Son depremler)

İzmir’de deprem

E-5'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

E-5'te feci kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yeni aldığı motosiklet sonu oldu!

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yeni aldığı motosiklet sonu oldu!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası! Vali açıklama yaptı!

Silivri'de kamyonetin sıkıştırdığı otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Trafik terörü! Kamyonetin sıkıştırdığı otomobil bariyere çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.