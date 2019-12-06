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Palandöken'de kayak sezonu görsel şölenle başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 21:01 | Son Güncelleme

Kış sporlarında Türkiye'nin Avrupa'daki tanınan yüzü olarak öne çıkan ve toplamda 100 kilometre ile dünyanın en uzun ve dik pistlerine sahip Palandöken Kayak Merkezi'ni bünyesinde barındıran Erzurum'da kayak sezonu resmen açıldı - Erzurum Valisi Okay Memiş: - "Palandöken Dağı'nın dünyada eşi benzeri yok, dünyada hava alanına indikten sonra 10 dakika içinde kayak yapabileceğiniz başka bir kayak merkezi yok, bu Allah'ın nimeti. Kayak merkezi olarak Türkiye'nin en iyisiyiz" - Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Palandöken'deki tesislerimizi en güzel şekilde geliştirip modern şekilde hazırlayıp yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sokacağız dedik. Son sistem tesislerle, kayak pistleriyle artık sizlerin emrindeyiz"

Kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu görsel şölenle açıldı.

Ülkenin kış sporlarında Avrupa'daki tanınan yüzü olan, her yıl kışın binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve toplamda 100 kilometreyi bulan pistlerinin uzunlukları, kar kalitesi ile gece kayağıyla adından söz ettiren Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen organizasyonla kayak sezonu resmen başladı.

Kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerinin başında gelen Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yer alan kayak merkezinde, kar yağışının yanı sıra suni karlama yapılarak hazır hale getirilen pistlerin sezon açılışında sporcular, ledli adam gösterileri ve havai fişekler eşliğinde meşaleli kayak yaptı.

Snowtracklar ile de gösteri yapılan açılışta Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve protokoldekiler ile vatandaşlar, sporcuların getirdiği meşalelerle "Ejder 3200" yazısını ateşleyerek, 2019 kayak sezonunun açılışını gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düşmesine aldırış etmeyen davetliler, gösteriyi beğeniyle izledi.

- "Kayak merkezi olarak Türkiye'nin en iyisiyiz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, Palandöken Dağı'nın efsane dağ olduğunu belirterek, "Palandöken Dağı'nın dünyada eşi benzeri yok, dünyada hava alanına indikten sonra 10 dakika içinde kayak yapabileceğiniz başka bir kayak merkezi yok, bu Allah'ın nimeti. Kayak merkezi olarak Türkiye'nin en iyisiyiz." dedi.

Palandöken Dağı'nda pistlerin yenilendiğini ifade eden Memiş, 24 saat Palandöken Dağı'nın kameralarla izlendiğini ve her türlü güvenlik ile sağlık tedbirin alındığını vurguladı.

Memiş, Palandöken'de 150 yataklı yeni butik oteli hizmete açmaya hazır olduklarını belirterek, "Erzurum'a kazandırılan tesislerde emekleri olana teşekkür ediyoruz. Turizmdeki hedefleri gerçekleştireceğiz. Kayak sezonu açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum". diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de 2019-2020 kış sezonuna Erzurum'dan, Palandöken'den "merhaba" dediklerini belirterek, sezonun hayırlı olmasını diledi.

- "Kayak pistleriyle artık sizlerin emrindeyiz"

Bazı televizyon kanallarında "kayak merkezlerinde kar yok" şeklinde ifadelere yer verildiğini aktaran Sekmen, şunları söyledi:

"Kayak merkezlerine kar yok diyenlere diyoruz ki burası Erzurum, burası Palandöken, gelin buradaki karı görün ve kayak yapın. Palandöken'deki tesislerimizi en güzel şekilde geliştirip modern şekilde hazırlayıp yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sokacağız dedik. Son sistem tesislerle, kayak pistleriyle artık sizlerin emrindeyiz."

Sekmen, her geçen yıl Palandöken'i güzelleştirmeye gayret edeceklerini vurgulayarak, bu hizmetleri yaparken Erzurumlu bakanlar, milletvekilleri ve siyasilerin desteğini aldıklarını aktardı.

Vali Memiş ve kış sporlarının yapıldığı Erzurum'a emeği geçenlere teşekkür eden Sekmen, "Palandöken'den kayarak Konaklı Kayak Merkezi'ne, Konaklı'dan da tekrar kayarak Palandöken'e geleceğiz. Hedefimiz bu, bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.

Açılış öncesinde Memiş, Sekmen'in yanı sıra AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İran'ın Erzurum Başkonsolusu Sajad Soltanzaden, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Böİge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, kar motoruna binerek, pisti gezdi.

Sezon açılışına protokoldekilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve kayakçı iştirak etti. Açılışa katılanlar verilen konserin ardından, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

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Erzurum Kayak sezonu Palandöken'de başladı

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