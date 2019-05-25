Palandöken'de mayısta kayak keyfi

FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde bir araya gelen kayak ve adrenalin tutkunu 3 arkadaş mayısta kaymanın keyfini sürdü. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapan Palandöken Dağı'nda, kayak tutkunu arkadaşlar Sebahattin Boran, Hüseyin Avcı ve Ruhçan Çömlek, snowboardlarıyla kayak yapmanın keyfini yaşamak için bir araya geldi. Teleferik ve gondolların çalışmaması nedeniyle 3,5 kilometre mesafe katedip Palandöken Dağı'nın zirvesine ulaşan 3 arkadaş, gerekli hazırlık ve kontrollerin ardından kendilerini 3 bin 200 rakımdan aşağı bıraktı. Kar kalınlığının yaklaşık bir metre olduğu dağın kuzey yamacından uzun süre snowboard ile kayan arkadaşlar, ardından kayak sezonunu kapatan Palandöken Kayak Merkezi'nin pistlerine geçti. Kayak tutkunu gençlerden Sebahattin Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla kayak yapmak için Palandöken Dağı'nın Ejder 3200 Zirvesi'ne çıktığını söyledi.

Baharda kayak yapmanın heyecanlı olduğunu belirten Boran, "Palandöken Kayak Merkezi hem dünyada hem de Türkiye'de sayılı merkezler arasında yer alıyor ve misafirlerine 12 kilometrelik pistte kesintisiz kayak yapma keyfini yaşatıyor. Kayak merkezinin en önemli özelliği, hava alanına yakın olması ve birçok pistinin bulunması. Burada ister snowboard ister kayak takımıyla istediğiniz piste kayabiliyorsunuz." diye konuştu. - "Telesiyej ve teleferik açık olsa kayak turizmi devam edebilir" Boran, arkadaşlarıyla fırsat buldukça kayak yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Mayısta kayak zevkini yaşadığımız için çok mutluyuz. Kayak merkezinin bazı alanlarında tahminen 1 metre kar var, teleferik açık olsa kayak turizmi devam edebilir. Güney pistlerde kar kalmamış ama kuzey pistlerde rahatlıkla kayak yapılabilir. Akdeniz sahillerinde birkaç aydır denize girebiliyor, biz de Palandöken'de halen kayak yapıyoruz. Kayağın ardından kent merkezine indiğimizde montları çıkararak sıcak havaya ayak uyduracağız ama Ejder 3200'de kayak yapma zevki ve heyecanı yaşamak çok mutluluk verici."