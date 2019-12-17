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Palandöken’de meşaleli kayak gösterisi nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

2019-2020 sezonunun ilk yarışı Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde bugün start aldı.17-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası açılış töreni nefes kesti.

2019-2020 sezonunun ilk yarışı Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde bugün start aldı.
17-20 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası açılış töreni nefes kesti. Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılan meşaleli kayak gösterisi izleyenleri adeta büyüledi.
Açılış törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Semih Akyar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, bürokratlar ve sporcular katıldı.
Organizasyona Türkiye, Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcunun katılacağı belirtildi.
Program sonunda Banu Dedeman tarafından Başkan Mehmet Sekmen’e desteklerinden dolayı plaket verildi.

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