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Palandöken'de sömestir bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

AVRUPA'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayak severlerin akınına uğradı.

Palandöken'de sömestir bereketi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- AVRUPA'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayak severlerin akınına uğradı. Oteller, yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.
Havalimanına 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestir tatilinde doldu. Deniz seviyesinden 3 bin 125 metre yükseklikten 2 bin 100 metreye kadar, 28 kilometre uzunluğundaki pistlere ve mekanik tesislere sahip Palandöken'i tercih edenler, gün boyu kayak yapabiliyor. Palandöken'de, aydınlatan pistler sayesinde gece de kayak ya da snowboard yapma olanağı bulunuyor. Karnelerini aldıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafından aileleriyle birlikte Palandöken'e gelen çocuklar, kayak pistlerinde tatilin tadını çıkarıyor. Tatil nedeniyle yaşanan yoğunluk nedeniyle oteller, yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.
Sway Oteli Genel Müdürü Ömer Akça, "Palandöken'in büyüleyici doğal güzelliği sayesinde kayak pistleri tatilde de cıvıl cıvıl. Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler, Palandöken'e veda etmeden önce otelde gelecek yıl için rezervasyon yaptırıyor. Saat 08.00'den saat 20.00'ye kadar kayak yapan misafirlerimize şehir merkezine götürerek yöresel çağ kebabı, su ve tatar böreği, dut çullaması, kadayıf dolması, lor dolması gibi yiyecekleri tattırıyoruz" diye konuştu.
Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney ise, "Palandöken yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin vazgeçilmez kayak merkezi haline gelen Palandöken'de tatil yapmak ayrıcalıktır. Doğu'da olan Palandöken, Türkiye'nin en uç noktasına sadece 2 saat uzaklıkta. Buraya bir kez gelen, artık başka bir yere gitmiyor. Çünkü Avrupa'nın en iyi kayak pistleri burada" dedi.
İstanbul ve İzmir'de oturan arkadaşlarla anlaşıp tatil için Palandöken'de buluştukların söyleyen Meltem Ona, "Palandöken'e ilk kez geliyoruz. Pistleri ve manzarası harika. Güzel bir karne getirerek tatili hak eden çocuklarımız kadar, bizler de burada gönlümüzce eğleniyoruz" şeklinde konuştu.
ACEMİ PİSTİ DE VAR
En uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'ın üzerinde pistten aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken'de, kayak ve snowboard yapmasını bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor.

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Palandöken'de sömestir bereketiPalandöken'de sömestir bereketiPalandöken'de sömestir bereketiPalandöken'de sömestir bereketi

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