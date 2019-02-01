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Palandöken’de sömestr yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:13 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, sömestr tatili dolayısıyla vatandaşlarla dolup taştı.Geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Palandöken, yarıyıl tatilinin son günlerinde de tatili fırsat bilen çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, sömestr tatili dolayısıyla vatandaşlarla dolup taştı.
Geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Palandöken, yarıyıl tatilinin son günlerinde de tatili fırsat bilen çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı turistler, aileleriyle kızak, kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Zaman zaman yaşanan kayak kazaları da objektiflere yansıdı.
Rize’den Erzurum’a gelen bir grup vatandaş, Palandöken’in önemli kayak pistlerine sahip olduğunu söyledi.
Çocuğunu kayağa getiren ve bugün de sertifika alacağını belirten Gazeteci Sinan Özçaylak da, Palandöken’in harika olduğunu ifade etti ve herkesi kayak için davet etti.

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