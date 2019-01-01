Palandöken'de yeni yıl coşkusu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla çoşku ile girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye varan soğuk ve lapa lapa yağan karda dansöz oynatarak girdi.

Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. İran, Rus, Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerle dolan Palandöken'e yağan lapa lapa kara rağmen tatilciler yakılan ateşin etrafında dansöz oynatarak gönüllerince eğlendi.

KARDA GÖBEK ŞOV

Yeni yıl için Bodrum'dan Palandöken’e gelerek turistleri eğlendiren oryantal Nagihan, göbek şov yaptı. Karda ilk kez oynadığını söyleyen Nagihan, "Mesleğimde 11'inci yılım. Ama bugüne kadar karda hiç oynamamıştım. Ayağım kayıp düşeceğim diye çok korktum. Hatta bir ara ayaklarımı hissetmedim. Ama oynadıkça ısındım. Bu da güzel bir anı olarak kalacak" dedi. Oryantal Nagihan, şovunu büyük bir başarıyla tamamladıktan sonra şöminenin karşısına geçip ısınmaya çalıştı.

ZİRVEDE EVLİLİK TEKLİFİ

Davetliler gece yarısına kadar süren kutlamalara otellerin diskoteğinde devam etti. Oteller, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere dondurmalı pasta ikramıda bulundu. Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış dileklerinde bulunurken yeni yıl tatili için Palandöken'e gelen Şafak Engin (43) Alman'ya da hemşirelik yapan Hava Atak'a (31) evlilik teklifinde bulundu. Engin diz çöküp, yerli ve yabancı davetlilerin önünde, elinden tuttuğu 2 yıllık sevgilisi Atak'a, 'Benimle evlenir misin?" diye bağırdı. Atak'ın, 'evet, evet' diye bağırması üzerine çift, tatilcilerin alkışları arasında birbirlerine sıkıca sarıldı.

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