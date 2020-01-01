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  4. Palandöken'de yeni yıl coşkusu

Palandöken'de yeni yıl coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 04:01 | Son Güncelleme

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla coşkuyla girdi.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, yeni yıla coşkuyla girdi. Tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta sergilenen görsel şovla 2020'ye 'merhaba' dedi.
Palandöken'in 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli ve kar motorlarının gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. Yerli ile İran, Rusya, Ukrayna ve Almanya'dan gelen turistlerle dolan Palandöken'de tatilciler gönüllerince eğlendi.

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