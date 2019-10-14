HABER

Palandöken’den AB üyesi ülkelere ‘Barış Pınar’ı mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Barış Pınarı’ harekatına Esnaf ve Sanatkarlar olarak destek verdiklerini belirterek, yurtdışındaki muadil kuruluşlarını da Türkiye’nin yanında olmaları için çağrıda bulunduklarını açıkladı.Palandöken, “TESK olarak bugüne kadar pek çok ülkede muadil kuruluşlarımızla işbirliği içinde her iki tarafın da esnaf ve sanatkarlarının mesleki faydaları için çalıştık.

Palandöken’den AB üyesi ülkelere ‘Barış Pınar’ı mektubu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Barış Pınarı’ harekatına Esnaf ve Sanatkarlar olarak destek verdiklerini belirterek, yurtdışındaki muadil kuruluşlarını da Türkiye’nin yanında olmaları için çağrıda bulunduklarını açıkladı.
Palandöken, “TESK olarak bugüne kadar pek çok ülkede muadil kuruluşlarımızla işbirliği içinde her iki tarafın da esnaf ve sanatkarlarının mesleki faydaları için çalıştık. Bu çalışmalarımızda dostane ilişkiler geliştirdik. Bugün Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan harekata destek vermek üzere muadil kuruluşlarımızın başkanlarına bir mektup gönderdik” dedi.
Palandöken’in mektubu başta tüm AB üyesi ülkelerindeki esnaf ve sanatkar teşkilatının çatı kuruluşu olan Belçika Merkezli Sme United olmak üzere Fransa, Almanya, Yunanistan, İtayla, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, İrlanda, Polonya, Danimarka, Romanya, Finlandiya, İspanya gibi ülkelerin esnaf ve sanatkar teşkilatına iletildi.

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
Kızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destekKızılay Çorlu Şubesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na destek
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Kore’de ilk kez ürünlerini sergileyecekTürk Havacılık ve Uzay Sanayii, Güney Kore’de ilk kez ürünlerini sergileyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.