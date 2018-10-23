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Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü.

Palandöken'e mevsimin ilk karı düştü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü.
Bugün hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü. Kent merkezinden Palandöken'in zirvesini görenler, kışı hissetmeye başladı.

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Palandöken'e mevsimin ilk karı düştüPalandöken'e mevsimin ilk karı düştü

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