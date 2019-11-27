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Palandöken'e suni kar yağdırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 09:16 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, yeni sezona hazırlanıyor.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken, yeni sezona hazırlanıyor. Merkezdeki otel işletmeleri, henüz kar yağışının olmadığı bölgede, gece başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar pistlere suni kar yağdırıyor. Kayak sezonunun en erken Palandöken’de açılacağını belirten otelciler, 7 Aralık’ta açılacak sezon için kayak severleri merkeze davet etti.
Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'nın dört bir tarafına kurulan oteller, yaptırdıkları göletler sayesinde özel pistlerine suni kar yağdırıyor. Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna en erken Palandöken'in 'merhaba' diyeceğini söyleyen otelciler, kayağı özleyenleri 7 Aralık'ta Erzurum'a davet etti.
Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akca, en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'a yakın pisti bulunan Palandöken'e hiç kar yağmasa bile yaklaşık 40 kilometrelik pistin suni karla doldurulabileceğini söyledi. Türkiye'de en uzun kayak sezonunun Palandöken'de yaşandığını vurgulayan Ömer Akca, "Kasım sonu itibariyle Erzurum'da havalar soğudu. Kar yağışı gecikince bizler de suni kar makinelerini açtık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Palandöken Türkiye'nin kar ve kayak garantisi veren önemli bir kayak merkezi olacak. Bütün hazırlığımızı yaptık, suni kar yapımına başlandı. 3- 5 gün suni kar yapıldıktan sonra 2- 3 gün süreyle karın damıtılması sağlanacak. Ardından Aralık ayının ilk haftasında sezonu açacağız. Suni karın en önemli faydası, doğal karla birleştiği zaman kayak kalitesini ve mukavemetini artırıyor. Bu sebeple burada daha kaliteli kayak yapma imkanı sağlıyor. Kayak sezonu daha erken açılıp, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki kayak merkezlerine göre daha geç kapanıyor. Bu da Palandöken Kayak Merkezi'ni diğerlerinden bir adım öne geçiriyor" diye konuştu.
Suni kar yapımı için öncelikle su kaynağı kar yapma stikleri ve en önemlisinin de kuru ve soğuk hava olduğunu belirten Akca, "Çok şükür kuru ve soğuk hava Palandöken'de var. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5'e düştüğünü gördüğümüz zaman tesisleri açarak kar yapımına başlıyoruz. Tüm hazırlıklar tamam. Bu yıl önceki yıllara göre Palandöken'de erken rezervasyonlar daha iyi gidiyor. Dolu dolu bir sezon geçireceğimizin sinyallerin şimdiden alıyoruz" dedi.

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