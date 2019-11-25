Palandökene yapay buz parkı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, yapay buz parkı yapıldı. Palandöken'e gelenler kayağın dışında isterlerse ücretsiz olarak buz tırmanışı da yapabilecek.

Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağı görenleri şaşırtıyor.

Alpin Outdoor Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin 3 yıllık bir hayali 2 ay emek verdikten sonra gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Buz dağını yaptığımız yerin üzerinden akarsu yeraltı kanalına gidiyordu. Biz o suyun bir kısmını borularla yukarı taşıdık. Kaya parçalarının düşmemesi için dağa çekilen çelik torların üzeri belediye tarafından beton püskürtülmüştü. Biz de bunun üzerine suyu akıttık. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 5 ile 10 derecenin altına düşünce devasa bir buz dağı oluştu. 24 Aralık'ta açılışını yaptığımız buz dağında 10-12 Ocak tarihleri arasında 'Palandöken Outdoor Festivali'ni düzenleyeceğiz. Festivalde Buz Tırmanışı, Dağ Kayağı, Karda Bisiklet ve 93 Harbi Şehitleri anma Palandöken tırmanışı olacak. Buz dağı Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor."

Palandöken'e gidenlerin şaşkınlıkla izlediği buz parkındaki buzun kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Festivalin yapılacağı güne kadar buzun kalınlığının bir metreyi bulması bekleniyor. Aynı anda 15 kişinin tırmanabildiği buz dağında eğitimler de verilecek.

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