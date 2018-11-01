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Palau, güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:39 | Son Güncelleme

Palau, güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke oluyor

Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan Palau, mercan kayalıklarını korumak amacıyla güneş kremlerine yasak getiren ilk ülke oluyor.

BBC'nin haberine göre, Palau hükümeti, 10 farklı kimyasalı içeren güneş kremi ve koruyucu ürünün kullanımını ve satışını kısıtlayan yasayı imzaladı.

Yasak, Okyanusya ülkesinde 2020'de yürürlüğe girecek.

Palau Devlet Başkanı Tommy Remengesau, tam vaktinde getirildiğini söylediği yasağı ihlal edenlerin bin dolar ceza alacağını açıkladı.

Uzmanlar, güneş koruyucu ürünlerdeki kimyasalların, deniz canlıları için çok zehirli olduğunu ve mercanların rengini açabileceğini savunuyor. Özellikle oksibenzon ve oksinoksatın kaygı verici olduğu ifade ediliyor.

Her yıl insanların üzerinden akan 6 ila 14 bin ton güneş koruyucunun, mercan kayalıklarının bulunduğu bölgeleri etkilediği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
güneş kremi Mercan Kayalıkları Palau

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