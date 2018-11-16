TRABLUS (AA) - VELİD DUKAN/LEYLA SABİTİ - İtalya'da Sicilya Adası'nın başkenti Palermo'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı, herhangi bir anlaşmaya varılmadan, sadece bazı "çıkarımlarla" sonuçlandı. Palermo konferansının birkaç ay önce Paris'te gerçekleştirilen zirveden farkı ise "tarihler" oldu.

Beklendiği gibi konferansla ilgili tepkiler farklıydı ancak asıl dikkat çekici olan, hayal kırıklığının, var olan iyimserliği yerle yeksan etmesi ve beklenen düzeyde olmasa da sonuçtan memnun olan bazı taraflara galebe çalması oldu.

İtalya hükümetinin çarşamba günü yayınladığı konferansın sonuç bildirisinde öne çıkan madde, Libya'da meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2019 baharında yapılmasının önemini vurgulayan maddeydi.

Ancak bildiride, -geçen mayıs ayında Paris'te yapılan zirvenin aksine- anayasa referandumu ve seçimlerin tarihine ilişkin herhangi bir takvim belirlenmeden, ucu açık bir şekilde "gelecek bahara kadar yapılması gerektiği" ifadesiyle yetinildi.

Palermo konferansının İtalya açısından en önemli başarısı ise belirlenen seçim tarihlerinin uygulanmadığı Paris zirvesinin üzerine toprak atmak oldu. Paris zirvesinde alınan, Libya seçimlerinin anayasal temellerinin atılması (şu ana kadar anayasa referandumu yapılmadı), seçim yasasının 16 Eylül 2018'e kadar kabul edilmesi (seçim ve referandum yasası kabul edilmedi), 10 Aralık 2018'de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması (ertelenmesine karar verildi) kararları tatbik edilememişti.