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Palet fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 09:27 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, palet üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, palet üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yeni Sanayi Mahallesi 551 Sokak'taki bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evlere yakın bir noktada olan fabrikadaki yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeni Sanayi Mahallesi Muhtarı Osman Yalın, “Mahallemizde bulunan Hüseyin Yıldırım’a ait Dedeoğlu mahrukat ve palet fabrikasında yangın çıktı. İhbarımız üzerine ekipler gelerek yangını söndürdü. Mahallemiz büyük bir tehlike atlattı diyebiliriz” dedi.

Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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