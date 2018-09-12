Palet fabrikasındaki yangın, 1 saatte söndürüldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında, fabrikadaki bir kamyonla forklift de kullanılmaz hale geldi.
İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Emir Sakarya’ya ait palet fabrikasında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, fabrikadaki 16 KMF 68 plakalı kamyon ile forklifte de sıçradı. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 4 araçla müdahale eden ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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